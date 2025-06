Corpus Christi é feriado? Entenda o que diz a lei sobre o ponto facultativo

Data que celebra o corpo e o sangue de Jesus Cristo, por meio da consagração do pão e do vinho, foi instituída em 1264 pelo papa Urbano IV e trazida para o Brasil pelos portugueses

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Em âmbito federal, é ponto facultativo - quando cabe a cada empresa decidir se autoriza ou não a folga de seus funcionários



Você está contando os dias para folgar no feriado de Corpus Christi, que neste ano será celebrado em 19 de junho? Pois saiba que a celebração católica da eucaristia não é – e nunca foi – feriado nacional no Brasil. Mas é feriado em vários Estados e muitos municípios. Em âmbito federal, é ponto facultativo – quando cabe a cada empresa decidir se autoriza ou não a folga de seus funcionários. A data que celebra o corpo e o sangue de Jesus Cristo, por meio da consagração do pão e do vinho, foi instituída em 1264 pelo papa Urbano IV e trazida para o Brasil pelos portugueses. Em 17 capitais estaduais será feriado, por força de lei municipal ou estadual: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Teresina e Vitória. Nesses locais, órgãos públicos e grande parte do comércio não funcionam. Nas demais capitais o funcionamento do comércio e de órgãos públicas dependerá da decisão de cada empregador ou gestor público.

O que é Corpus Christi?

Corpus Christi, expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”, é o nome de uma celebração instituída pela Igreja Católica em 1264 para comemorar a eucaristia, o sacramento cristão segundo o qual o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Essa celebração acontece numa data móvel, sempre numa quinta-feira e exatamente 60 dias depois da Páscoa. Em 2025, a data é 19 de junho. A celebração é realizada numa quinta-feira por ser diretamente ligada a outra data religiosa, a última ceia de Jesus Cristo com os apóstolos antes de ser crucificado, que ocorreu na quinta-feira anterior à Páscoa.

Naquela data, segundo a Igreja Católica, Cristo ofereceu a Deus o seu corpo e o seu sangue, representados respectivamente por pão e vinho, e entregou esses alimentos aos apóstolos para que eles consumissem, ordenando que assim fizessem também com seus sucessores.”Tomai todos e comei. Isto [o pão] é o Meu Corpo, que é entregue por vós”, teria dito Cristo. Foi então criada a crença de que o pão e o vinho, a partir do ato da consagração, se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Esse fenômeno é chamado transubstanciação. Foi a partir daí que se instituiu Corpus Christi, com o objetivo de reafirmar a importância do pão e do vinho como o corpo e o sangue de Cristo.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo