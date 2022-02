Mais dois corpos são encontrados em Franco da Rocha; número de mortos após chuvas vai para 29 em SP

Cidade contabiliza 13 vítimas fatais das tragédias ocorridas no último final de semana; bombeiros ainda trabalham com a possibilidade de encontrar sobreviventes

ROBERTO COSTA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Buscas por desaparecidos continuam em Franco da Rocha após deslizamento de terra no último domingo, 30



Mais dois corpos foram encontrados em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 3. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram identificadas como Caio Rodrigues, de 36 anos, e Vitor Rodrigues, de 10. Com isso, o número de mortos pelos desabamentos, enchentes e deslizamentos ocorrido no último final de semana no Estado, sobe para 29, segundo a Defesa Civil. Somente no município, o mais atingido pelas fortes chuvas, já são 13 mortos. Cinco pessoas continuam desaparecidas na cidade.

Na tarde da última quarta, os bombeiros já haviam encontrado mais três corpos. No mesmo dia, os bombeiros afirmaram que ainda trabalham com a possibilidade de encontrar sobreviventes em Franco da Rocha. A corporação trabalha com 3 retroescavadeiras no local, onde ainda existem riscos de novos deslizamentos. 62 casas próximas ao local do acidente continuam interditadas. Em todo o Estado de São Paulo, 5548 famílias estão desabrigadas ou desalojadas por causa das fortes chuvas e suas consequências.

Informamos que mais 2 (dois) corpos, das vítimas do deslizamento de terra do último fim de semana em Franco da Rocha, foi localizado agora pouco. De novo aos familiares força nesse momento tão difícil. O Corpo de Bombeiros continuará as buscas. #193S — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) February 3, 2022

*Com informações da repórter Caterina Achutti