Manifestantes começam a ocupar a avenida Paulista para atos de 7 de setembro

Apoiadores usam camisetas do Brasil e carregam cartazes em apoio ao governo; expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro venha a São Paulo para discursar no protesto, que terá início às 14h

Reprodução / Twitter

Manifestantes pró-governo já começaram as movimentações para os atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e em comemoração ao 7 de setembro. Em São Paulo, a concentração está marcada para começar, oficialmente, a partir das 11h, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP). No entanto, desde as primeiras horas desta terça-feira, 7, já é possível ver grupos em diversos pontos da Avenida Paulista, onde devem acontecer as manifestações. Eles usam bandeiras do Brasil, faixas e carregam cartazes em apoio ao presidente. Diversos ônibus também começam a chegar na vindos de cidades do interior. A expectativa é que o mandatário venha a São Paulo para discursar no ato, que terá início às 14h.

Além de São Paulo, a expectativa é que os atos aconteçam em outras capitais, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador. Em Brasília, os manifestantes conseguiram furar o bloqueio da Polícia Militar e ter acesso a Esplanada dos Ministérios ainda nesta segunda-feira, 6, onde fazem a concentração. Ainda nesta terça-feira, a capital paulista também será palco de manifestações contra o governo Bolsonaro. Até o momento, a situação é de normalidade na região do Vale Anhangabaú, onde devem ocorrer protestos de esquerda, sem concentrações. Os atos também devem acontecer a partir das 14h.