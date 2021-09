Polícia Militar libera e bolsonaristas lotam a Esplanada na véspera da manifestação de 7 de setembro

Episódio aconteceu horas antes da realização de atos em prol da democracia e da liberdade de expressão que acontecerão em diversas cidades do país

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestantes furaram bloqueio da polícia e entraram no local



Centenas de manifestantes favoráveis ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido) conseguiram entrar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e tomaram o local na noite desta segunda-feira, 6, véspera das manifestações de 7 de setembro, convocadas pelo Palácio do Planalto e por movimentos de direita. A entrada no local estava proibida até meia-noite, mas os manifestantes foram liberados antecipadamente pela Polícia Militar após intensa negociação. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os manifestantes usando roupas da seleção brasileira ou com as cores Brasil, além de faixas com frases de apoio a Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Muitos caminhoneiros circularam nos arredores do local e turbinaram um buzinaço.

O trânsito da capital federal teve que ser alterado em alguns trechos. O episódio aconteceu horas antes da realização de atos autoproclamados em prol da democracia e da liberdade de expressão, marcados para o feriado do dia 7 de setembro, Dia da Independência, em diversas cidades do país. Diversos grupos que vão às ruas se anteciparam e desembarcaram em Brasília já no fim de semana. Eles chegaram de ônibus, trailers, motocicletas e carros. Os acampamentos foram montados em dois locais diferentes da capital federal.

Confira alguns registros:

O PODER MODERADOR TOMOU AS RUAS!!! pic.twitter.com/HGwxABcHF2 — Douglas Gomes (@verdouglasgomes) September 7, 2021

Neste exato momento.

Esplanada dos ministérios

06.09.2021 pic.twitter.com/rwds1lo0mh — Nigra Aqua 🇧🇷🇫🇷🇺🇲🇮🇹 (@SERGIOJUNIOR79r) September 6, 2021