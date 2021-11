Manifestantes fazem passeata contra fome e ocupam vias de São Paulo

Ato foi organizado pelo MTST e pela Frente Povo Sem Medo e percorreu o centro da capital paulista; outras cidades também registraram manifestações

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestantes ocuparam vias da capital paulista neste sábado



Um grupo de manifestantes realizaram uma passeata contra a fome em São Paulo neste sábado, 13. O ato foi organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e pela Frente Povo Sem Medo. “Não aguentamos mais a miséria provocada pelo governo Bolsonaro! O alto custo do gás, da comida, a falta de auxílio emergencial e o fim do Bolsa Família jogam, cada vez mais, o povo na invisibilidade! Tá osso! Chega de fome e descaso!”, disse o MTST em suas redes sociais. O ato também aconteceu em outras cidades ao redor do país. Na capital paulista, a manifestação começou na Estação Paraíso do Metrô às 13h, passou pela Avenida 23 de Maio, pela Praça João Mendes até chegar na escadaria da Sé. Nas redes sociais, Guilherme Boulos, líder dos movimentos e pré-candidato do PSOL ao governo do Estado, se posicionou, dizendo que “a fome não espera até as eleições de 2022”.