Mar neon? Entenda fenômeno que ocorreu em Santa Catarina

Efeito, que não é tão incomum na região, é provocado pela bioluminescência, quando organismos vivos emitem luz fria

Vídeos que circulam nas redes sociais esta semana mostram o mar da praia de Porto Belo, em Santa Catarina, próximo a Balneário Camboriú e Bombinhas, com ondas neon no período noturno. O fenômeno não é tão incomum na região. É provocado pela bioluminescência, quando organismos vivos emitem luz fria. No ano passado, foram registrados vídeos parecidos na região também no mês de julho.

De acordo com um artigo do Laboratório de Sistema Bioluminescentes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a bioluminescência ocorre em variados organismos vivos (bactérias, fungos, algas, celenterados, moluscos, artrópodes, peixes), mas principalmente no ambiente marinho. O efeito é causado por reações químicas exotérmicas, quando moléculas chamadas de “luciferinas” são oxidadas pelo oxigênio, produzindo moléculas eletronicamente excitadas que decaem e emitem luz. “Serve principalmente para finalidades de comunicação biológica”, diz o laboratório.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo