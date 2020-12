Marcelo Crivella é preso no Rio em operação contra ‘QG da propina’

O empresário Rafael Alves, o delegado Fernando Moraes e o ex-senador Eduardo Lopes também são alvos da ação

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A prisão aconteceu em operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ)



O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), foi preso nesta terça-feira, 22. A prisão aconteceu em operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). Além de Crivella, o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes também foram presos. O ex-senador Eduardo Lopes, alvo da operação, não foi localizado em casa. Marcelo Crivella foi encaminhado para a Cidade da Polícia, na zona norte da capital. O atual prefeito do Rio de Janeiro foi preso na sua residência, na Barra da Tijuca. Segundo fonte da Jovem Pan, o mandatário afirmou que quer justiça e que sua prisão é uma grande injustiça e que, ao longo de todo o seu mandato, foi o governante que mais combateu desvios e irregularidades na esfera municipal.

A ação conjunta é um desdobramento Operação Hades, que investiga um suposto ‘QG da Propina’ na prefeitura da capital fluminense. Na época, agentes da Polícia e do Ministério Público estiveram na casa de Crivella cumprindo mandados de busca e apreensão. Segundo investigações, que tiveram como origem a delação de um doleiro, havia um esquema de propina na esfera municial, o que originou a expressão “QG da propina”. A suspeita é que contratos fechados com a Prefeitura do Rio de Janeiro com prestadores de serçivo continham uma espécie de “pedágio”, taxa de propina revertida para a esfera municipal e utilizada para bancar financiamento de campanha e pessoas físicas. Segundo a investigação, o núcleo do esquema seria a Riotur, empresa de turismo do Rio de Janeiro.