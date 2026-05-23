Tema do evento neste ano é O Poder da Decisão

Frame/MARCHA PARA JESUS RIO 2026 Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis no centro do Rio



Na região central do Rio de Janeiro, milhares de fiéis se reuniram neste sábado (23) para celebrar a Marcha para Jesus, considerado um dos maiores eventos cristãos do país.

A concentração, na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, começou com muita fé e música, desde as primeiras horas da manhã. Por volta das 14h, o público seguiu em caminhada até a Praça da Apoteose.

Essa é a 19ª edição da marcha, que neste ano tem o tema O Poder da Decisão, baseado no texto bíblico de Josué 24:15 – “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”.

A expectativa é que mais de 300 mil pessoas participem do evento. No palco, artistas da música gospel comandam uma programação gratuita planejada para durar mais de oito horas.

“Não é sobre um show, é sobre um posicionamento, é sobre um divisor de águas, é esperar que os céus vão responder às nossas orações”, disse o pastor Leandro Silva, que preside o Conselho de Ministros do Rio de Janeiro (Comerj), principal organizador do evento.

A marcha é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado desde 2023 e assume “o compromisso de estimular, apoiar, preservar e divulgar as manifestações culturais, religiosas e expressões artísticas, inclusive as de iniciativas populares”.