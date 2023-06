Marinha resgata mais um tripulante de barco que naufragou no litoral de SC; dois seguem desaparecidos

Um homem foi localizado a cerca de 200 km da costa com quadro desidratação e hipotermia; ele foi resgato por uma aeronave e encaminhado para o hospital

Marinha do Brasil/Flickr/Reprodução Duas pessoas ainda seguem desaparecidas após o incidente



Neste domingo, 18, a Marinha do Brasil localizou mais um tripulante do barco que naufragou no litoral sul de Santa Catarina. Ao todo, seis dos oito passageiros já foram encontrados e resgatados. O último resgate ocorreu às 17h40, por meio da aeronave Super Cougar. O sexto sobrevivente foi identificado como Deivid Luiz Monteiro Ferreira e encaminhado para o Hospital Celso Ramos. De acordo com a Marinha, ele apresentava quadro grave de hipotermia e foi encontrado a cerca de 200 km da costa. “Ao longo do dia, embarcações, aeronaves Super Cougar da MB, C-105 (Amazonas) e P-95 (Bandeirante Patrulha) da Força Aérea Brasileira realizaram buscas em uma extensa área considerada com alta probabilidade de localização dos náufragos. A MB continua mantendo esforços nas buscas pelos outros dois desaparecidos”, informou a Marinha. Os outros cinco integrantes da embarcação de pesca BP Safadi Seif foram localizados no sábado flutuando em uma balsa, cerca de 24 horas após o desaparecimento, graças a um navio rebocador que patrulhava a área, a 180 km da costa.

O trabalho conjunto entre Marinha e Corpo de Bombeiros para encontrar as vítimas se iniciou neste sábado a 46 km da costa do município de Garopaba, região onde o último sinal da embarcação foi detectado. Durante as buscas, as autoridades coletarem registros de embarcações que avistaram a embarcação em outra região, a cerca de 180 km da costa catarinense. A Capitania dos Portos em Santa Catarina irá instaurar um inquérito administrativo, com prazo de 90 dias de conclusão, para apurar as possíveis causas e responsáveis pelo naufrágio. Antes do acidente, a Marinha havia emitido um alerta de ressaca para a faixa sul de Santa Catarina, até a altura de Florianópolis. A passagem de um ciclone extratropical na região Sul do Brasil tem causado ventos fortes e chuvas intensas na costa.