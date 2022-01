MEC divulga datas de inscrições para Sisu, Prouni e Fies de 2022; confira

Estudantes que fizeram o Enem vão poder se candidatar a partir de fevereiro; Pasta afirma que vai divulgar os editais ainda nesta semana

Marcello Casal Jr/Agência Brasil MEC divulga datas de inscrição dos primeiros processos seletivos de 2022; editais deverão ser publicados ainda nesta semana



O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira, 18, o calendário de inscrições dos primeiros processos seletivos de 2022: Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vão poder concorrer a milhares de vagas em instituições de ensino superior brasileiras já a partir do próximo mês. O Sisu abre as portas no dia 15 de fevereiro e fica disponível para os candidatos até 23h59 do dia 18. Já o Prouni abre inscrições de 22 a 25 do mesmo mês e o Fies no início do mês seguinte, de 8 a 11 de março. As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas, exclusivamente, pela internet.

Os editais dos três processos seletivos ainda não foram divulgados, mas, segundo o MEC deverão ser publicados no Diário Oficial da União ainda nesta semana, contendo os cronogramas completos e todos os critérios seletivos. Para este ano, o Fies oferta 110.925 vagas. Os quantitativos a serem ofertadas no Sisu e Prouni ainda não foram divulgados. Para os três processos, a classificação do estudante é apontada com base na nota obtida na edição mais recente do Enem. Para o Fies, será aceita a prova mais recente a partir de 2010.