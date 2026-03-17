MEC pune 99 cursos de medicina com nota baixa no Enamed; leia lista

O Ministério da Educação instaurou processo de supervisão contra 95 instituições privadas e quatro universidades federais

Marcos Santos - USP Imagens Oito faculdades privadas estão impedidas de receber novos estudantes no curso de medicina



O Ministério da Educação (MEC) instaurou nesta terça-feira (17) processo de supervisão contra 99 instituições de ensino superior que registraram conceito um ou dois na edição de 2025 do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). As punições valem para os cursos de medicina e, segundo a pasta, poderão ser revogadas a depender do resultado no Enamed de 2026.

Das 99 instituições de ensino superior, quatro são federais. Foi implementado o processo de supervisão em:

Universidade Federal do Pará (UFPA);

Universidade Federal do Maranhão (UFMA);

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila);

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

No caso da UFPA, além da supervisão, o MEC determinou a redução em 50% das vagas de ingresso e o impedimento ou suspensão de solicitar aumento de vagas. A universidade obteve conceito um no Enamed e possui de 30% a 40% dos concluintes proficientes.

Em oito faculdades privadas, a pasta suspendeu o ingresso de novos estudantes, a participação em programas federais, a celebração de contratos de Financiamento Estudantil (Fies), benefícios regulatórios e a solicitação de aumento de vagas. Estas instituições obtiveram conceito um no Enamed 2025 e possuem menos de 30% dos concluintes proficientes:

Universidade Estácio de Sá, de Angra dos Reis (RJ);

União das Faculdades dos Grandes Lagos, de São José do Rio Preto (SP);

Centro Universitário de Adamantina, de Adamantina (SP);

Faculdade de Dracena, de Dracena (SP);

Centro Universitário Alfredo Nasser, de Aparecida de Goiânia (GO);

Faculdade Metropolitana, de Porto Velho (RO);

Centro Universitário Uninorte, de Rio Branco (AC);

Centro Universitário Estácio do Pantanal, de Cáceres (MT).

Em 12 instituições de ensino superior privado, o MEC aplicou as mesmas punições. A exceção é quanto às vagas de ingresso no curso. A pasta determinou a redução de 50% das vagas em faculdades com conceito um e menos de 40% dos concluintes proficientes:

Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, de Juiz de Fora (MG);

Universidade Brasil, de Fernandópolis (SP);

Universidade do Contestado, de Mafra (SC);

Universidade de Mogi das Cruzes, de Mogi das Cruzes (SP);

Universidade Nilton Lins, de Manaus (AM);

Centro Universitário de Goiatuba, de Goiatuba (GO);

Centro Universitário das Américas, de São Paulo (SP);

Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, de Vespasiano (MG);

Centro Universitário Ceuni (Fametro), de Manaus (AM);

Faculdade São Leopoldo Mandic, de Araras (SP);

Faculdade Estácio, de Jaraguá do Sul (SC);

Faculdade Zarns, de Itumbiara (GO).

Em 33 faculdades com conceito dois e de 40% a 50% de concluintes proficientes, o MEC reduziu as vagas de ingresso em 25%. A pasta também suspendeu a participação em programas federais, a celebração de contratos do Fies, benefícios regulatórios e a solicitação de aumento de vagas. A punição foi aplicada a:

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de Penápolis (SP);

Universidade de Ribeirão Preto, de Guarujá (SP);

Universidade Iguaçu, de Nova Iguaçu (RJ);

Universidade Iguaçu, de Itaperuna (RJ);

Universidade Santo Amaro, de São Paulo (SP);

Universidade de Marília, de Marília (SP);

Universidade Paranaense, de Umuarama (PR);

Universidade Anhembi Morumbi, de São Paulo (SP);

Afya Universidade Unigranrio, de Duque de Caxias (RJ);

Centro Universitário Serra dos Órgãos, Teresópolis (RJ);

Universidade de Cuiabá, de Cuiabá (MT);

Centro Universitário Maurício de Nassau, de Barreiras (BA);

Centro Universitário Estácio, de Ribeirão Preto (SP);

Centro Universitário de Santa Fé do Sul, de Santa Fé do Sul (SP);

Afya Centro Universitário, de Porto Velho (RO);

Centro Universitário Ingá, de Maringá (PR);

Faculdade de Medicina Nova Esperança, de João Pessoa (PB);

Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, de João Pessoa (PB);

Faculdade Atitus Educação Passo Fundo, de Passo Fundo (RS);

Afya Centro Universitário, de Itaperuna (RJ);

Centro Universitário Maurício de Nassau, de Recife (PE);

Faculdade Morgana Potrich, de Mineiros (GO);

Afya Faculdade, de Porto Nacional (TO);

Faculdade Uninassau, de Vilhena (RO);

Centro Universitário Famesc, de Bom Jesus do Itabapoana (RJ);

Faculdade de Medicina de Olinda, de Olinda (PE)

Faculdade Estácio, de Alagoinhas (BA);

Faculdade Atenas, de Passos (MG);

Faculdade Estácio, de Juazeiro (BA)

Afya Faculdade De Ciências Médicas, de Jaboatão Dos Guararapes (PE);

Faculdade Unicesumar, de Corumbá (MS);

Faculdade Estácio, de Canindé (CE)

Afya Faculdade de Ciências Médicas, de Santa Inês (MA).

Em 42 instituições privadas com conceito dois e de 50% a 60% dos concluintes proficientes, o MEC instaurou só o processo de supervisão nos cursos de medicina. São elas:

Faculdade de Medicina de Barbacena, de Barbacena (MG);

Universidade Nove de Julho, de São Bernardo do Campo (SP);

Universidade Nove de Julho, de Osasco (SP);

Centro Universitário de João Pessoa, de João Pessoa (PB);

Universidade Cidade de São Paulo, de São Paulo (SP):

Faculdade Santa Marcelina, de São Paulo (SP):

Universidade Luterana do Brasil, Canoas (RS);

Universidade Anhembi Morumbi, Piracicaba (SP);

Universidade Anhembi Morumbi, São José dos Campos (SP);

Afya Universidade Unigranrio, Rio de Janeiro (RJ);

Centro Universitário de Volta Redonda, de Volta Redonda (RJ);

Faculdade de Medicina de Campos, de Campos dos Goytacazes (RJ);

Universidade Vale do Rio Doce, de Governador Valadares (MG);

Universidade de Taubaté, de Taubaté (SP);

Universidade Anhanguera, de Campo Grande (MS);

Universidade de Gurupi, de Gurupi (TO);

Universidade Ceuma, de Imperatriz (MA);

Universidade Ceuma, de São Luís (MA);

Universidade do Vale do Taquari, de Lajeado (RS);

Centro Universitário Aparício Carvalho, de Porto Velho (RO);

Universidade de Itaúna, de Itaúna (MG);

Centro Universitário Facisa, de Campina Grande (PB);

Centro Universitário Zarns, de Salvador (BA);

Centro Universitário Unime, de Lauro de Freitas (BA);

Centro Universitário Faminas, de Muriaé (MG);

Centro Universitário Unifacig, de Manhuaçu (MG);

Faculdade São Leopoldo Mandic, de Campinas (SP);

Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia, de Eunápolis (BA);

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, de Ponte Nova (MG);

Faculdade de Minas, de Belo Horizonte (MG);

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança (Facene), de Mossoró (RN);

Centro Universitário Metropolitano da Amazônia, de Belém (PA);

Centro Universitário Vértice, de Matipó (MG);

Afya Centro Universitário, de Araguaína (TO);

Afya Faculdade de Ciências Médicas, de Marabá (PA);

Afya Faculdade de Ciências Médicas, de Vitória da Conquista (BA);

Afya Faculdade, de Parnaíba (PI);

Faculdade Pitágoras de Medicina, de Eunápolis (BA);

Afya Faculdade de Ciências Médicas, de Itabuna (BA);

Faculdade Ages de Medicina, de Jacobina (BA);

Faculdade Atenas, de Sete Lagoas (MG);

Faculdade Ages de Medicina, de Irecê (BA).

Em 2025, o MEC criou o Enamed para substituir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) nos cursos de medicina. A prova foi aplicada a todos os estudantes concluintes da área com o objetivo de fazer o diagnóstico da formação médica no Brasil.