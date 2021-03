Média de mortes por Covid-19 bate recorde no Brasil e chega a 2.634

País registrou mais de 3 mil mortes em três dos últimos sete dias; número é o maior desde o início da pandemia

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo Marca foi estabelecida após o registro de 1.660 novos óbitos feito nesta segunda-feira, 29



Vivendo o pior momento da pandemia de Covid-19, o Brasil registrou um novo recorde na média móvel de mortes causadas pela doença. A marca foi estabelecida após o registro de 1.660 novos óbitos desta segunda-feira, 29. Com base nos dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) nos últimos sete dias, a média de óbitos diários chegou a 2.634, que é o maior número desde o começo da pandemia, em março de 2020. Neste período, o número de mortes ultrapassou a marca de 3 mil em três dos últimos sete dias, e estabeleceu um novo recorde de vítimas fatais no dia 26 de março: 3.650. O total de vítimas da Covid-19, no momento, é de 313.866. Ainda nas últimas 24 horas, foram registrados 38.927 casos da doença, elevando o número de infectados para 12.573.615.