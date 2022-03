Média móvel de óbitos em decorrência da Covid-19 é a menor dos últimos 45 dias

Apesar disso, a quantidade ainda é alta, comparando ao que se viu nas primeiras semanas de 2022 – no quinto dia do ano, por exemplo, o país tinha uma média de 80 mortes pela doença

ANANDA MIGLIANO/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 655 mil pessoas morreram pela Covid-19



O Ministério da Saúde informou na noite neste domingo, 13, que contabilizou mais 133 mortes provocadas pela Covid-19, chegando a 655.139 desde o começo da pandemia. Desta forma, a média móvel, que elimina distorções e leva em consideração os dados dos últimos sete dias, está em 419 óbitos – O número é o menor nos últimos 45 dias, já que em 27 de janeiro, o Brasil possuía uma média de 417. Apesar disso, a quantidade ainda é alta, comparando ao que se viu nas primeiras semanas de 2022 – no quinto dia do ano, por exemplo, o país tinha uma média de 80 falecimentos pela doença. Além disso, de acordo com a nova atualização da pasta, mais 18.642 novos casos foram contabilizados entre o último sábado e este domingo. A média móvel de infectados, desta forma, ficou em 45.613. O número está abaixo de 50 mil há quatro dias, enquanto a quantidade total de diagnósticos positivos está em 29,36 milhões.