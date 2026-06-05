Vereador, esposa e filho morrem em batida entre carro e caminhão em GO

Acidente ocorreu na rodovia GO-206, em Quirinópolis, e matou o ex-prefeito interino de Cachoeira Alta; o município decretou luto oficial pelas mortes

Divulgação / Câmara Municipal de Cachoeira Alta Vereador Shaylon Rodrigo Ribeiro, sua esposa e seu filho morrem em acidente entre carro e caminhão, no interior de GO



Um acidente entre carro e caminhão causou a morte de três pessoas da mesma família, na noite de quinta-feira (4), em uma rodovia de Quirinópolis, na região sudoeste de Goiás. As vítimas são o vereador Shaylon Rodrigo Ribeiro, de 43 anos, da Câmara de Cachoeira Alta, sua mulher, Maria Júlia Miranda da Costa, de 49, e o filho do casal, Gabriel Miranda Costa Ribeiro, de 12.

O Toyota Corolla onde estava a família se chocou de frente com um caminhão. As circunstâncias envolvendo a colisão frontal ainda são apuradas.

O acidente que aconteceu na rodovia GO-206, entre Quirinópolis e Caçu, destruiu totalmente o carro e fez com que a carreta tombasse, espalhando sua carga de cana-de-açúcar picada pela rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, as vítimas morreram ainda no local. Já o motorista do caminhão foi socorrido consciente e levado para o hospital de Quirinópolis. A rodovia ficou interditada por cerca de duas horas. Não há informações sobre o estado de saúde.

Quem era o vereador

O vereador, que era também empresário e comerciante, estava em sua segunda legislatura na Câmara de Cachoeira Alta, após ter sido eleito pelo Podemos em 2020 e reeleito em 2024. Em 2022, ele foi eleito presidente da Câmara e, nessa condição, assumiu interinamente o cargo de prefeito.

A prefeitura divulgou nota de pesar manifestando profundas condolências. O município decretou luto oficial. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos pelo falecimento de Shaylon Rodrigo, sua esposa Maria Julia e seu filho Gabriel”, diz a nota.

A Câmara de Cachoeira Alta manifestou “imensa dor e consternação” e se solidarizou com os familiares e amigos. “Toda comunidade cachoeirense lamenta a partida de pessoas tão queridas e estimadas. Shaylon Rodrigo deixa um legado de dedicação à vida pública, compromisso com a população e relevantes serviços prestados ao município de Cachoeira Alta. Ao lado de sua família, construiu uma trajetória marcada pelo respeito, amizade e pelos valores que sempre nortearam sua caminhada.”