Estado de São Paulo registra primeiro quadrimestre da história sem roubos a banco

Crime atingiu pico de 151 casos no mesmo período em 2006

Reprodução Estado de São Paulo - bandeira



O estado de São Paulo encerrou os primeiros quatro meses de 2026 sem registrar nenhum roubo a banco. É a primeira vez que o quadrimestre fecha sem ocorrência da modalidade desde 2001, início da série histórica.

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a modalidade de roubo tem queda anual desde 2006, quando o estado registrou 151 ocorrências nos primeiros quatro meses. Em 2018, foram 16; em 2024 e 2025, apenas uma por ano. Em 2026, nenhuma.

A queda acompanha o movimento das demais modalidades de roubo. No mesmo período, o estado registrou os menores patamares da série em roubos de veículo, 5.883 ocorrências, e de cargas, 867, todas marcas inéditas em 26 anos de registros.

A estratégia para essa redução combina patrulhamento ostensivo da Polícia Militar em áreas de maior incidência criminal e investigações da Polícia Civil voltadas à desarticulação das quadrilhas.

“A redução consistente dos índices criminais em São Paulo é resultado direto de uma atuação firme e orientada por dados”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.