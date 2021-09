Medicina personalizada para o tratamento do câncer de pulmão já é realidade no Brasil

Resultados de pesquisas permitem o detalhamento das células tumorais e, consequentemente, o desenvolvimento de estratégias para cada paciente

Sharon McCutcheon/Unsplash Terapia com comprimidos já é usada no combate ao câncer de pulmão



A ciência tem inovado a maneira de tratar diferentes tipos de câncer, buscando abordagens que consideram muito mais do que apenas o local de origem. Quando se fala em câncer de pulmão, os avanços são significativos, com diversas condutas para o enfrentamento da doença. A medicina personalizada, por exemplo, é uma opção de tratamento com mais precisão. Os resultados das pesquisas realizadas já permitem detalhamentos das células tumorais, de modo que sejam desenvolvidas estratégias de tratamento para cada paciente. É como se o tumor passasse a ter sobrenomes, não somente o nome. Importante lembrar que alguns fatores são considerados pelo médico, como tamanho, localização, estágio do câncer e se o paciente possui outras doenças. “O câncer de pulmão é um grande exemplo para medicina personalizada. É o que chamamos de oncologia de precisão. A terapia com comprimidos, por exemplo, já é uma realidade”, diz o médico oncologista Luiz Henrique Araújo, pesquisador do Inca (Instituto Nacional do Câncer) e do Instituto COI (Centro de Oncologia Integrado).

É importante conscientizar a população sobre o câncer de pulmão, as formas de prevenção, a importância do diagnóstico precoce e os tipos de tratamento. A doença causa a morte de mais de 30 mil pessoas todos os anos, somente no Brasil, segundo o Inca. Dados do instituto apontam 30.200 novos casos (17.760 em homens e 12.440 em mulheres) anualmente. Parar de fumar, alerta Araújo, é a maneira mais eficaz de se prevenir contra o câncer de pulmão. A Amgen Brasil apoia ações que ampliam o conhecimento sobre a doença. Para saber mais sobre o tema, acompanhe os “Boletins Saúde Jovem Pan” no Spotify e Deezer. Quem tem a assistente virtual Alexa também pode acessar os conteúdos. Basta dar a voz de comando: “Alexa, toque Boletim Saúde Jovem Pan”.

