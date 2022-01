Mega-sena acumula em R$ 36 milhões; confira números do sorteio 2.448

Quina teve 536 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 51.387,47

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Próximo sorteio da mega-sena será no sábado, 28



O sorteio 2.448 da Mega-Sena foi realizado nesta quinta, 27, no espaço das Loterias Caixa no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e mais uma vez não houve quem acertasse os seis números. O prêmio acumulou e a previsão é de que R$ 36 milhões sejam pagos na próxima edição. As dezenas sorteadas foram: 18 – 30 – 32 – 35 – 40 – 48. A quina teve 53 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 51.387,47. Já na quadra, 3.529 apostas tiveram sorte e cada uma levará R$ 1.102,51. O próximo concurso, de número 2.449, será no sábado, 29. As apostas poderão ser feitas até às 19h do sábado, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.