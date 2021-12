Mega-Sena: ninguém acerta no concurso 2434 e prêmio acumula; confira números sorteados

Próximo sorteio, na quarta, deve pagar em torno de R$ 37 milhões, segundo as Loterias Caixa

André Lessa/Estadão Conteúdo Sorteio da mega da virada começará a aceitar apostas em breve



O sorteio do concurso 2434 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 4, mais uma vez não teve vencedores e o prêmio de R$ 16 milhões acumulou. Agora, a previsão das Loterias Caixa é que R$ 37 milhões sejam pagos ao vencedor ou vencedores do próximo concurso, na quarta, 8. Os números sorteados foram 01 – 02 – 14 – 28 – 40 – 51 no concurso realizado no Espaço Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. A quina teve 37 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 75.710, 54. A quadra teve 3.663 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 1.092,50. Para o próximo concurso, as apostas poderão ser feitas até às 19h de quarta, em lotéricas ou pela internet. A partir do dia 16 de dezembro, será possível apostar também na Mega da Virada, sorteio especial que tem prêmios maiores (a previsão para este ano é de algo em torno de R$ 350 milhões) e que não acumula, ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio vai para quem acertar a quina.