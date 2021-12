Polícia de Rondônia prende pai denunciado por violência doméstica em prova da filha

Polícia já havia resgatado mãe, alvo da violência; prisão preventiva foi determinada pela Justiça na sexta

Reprodução / Twitter @eudonnademinn Após a mensagem, mãe da menina foi resgatada do ambiente de violência



A Polícia Civil de Rondônia prendeu neste sábado, 4, o homem que foi denunciado pela própria filha em uma prova escolar como autor de violência doméstica. “Por favor, me ajuda. Meu pai bate na minha mãe, chama pra mim a polícia”, escreveu a menina de 13 anos, acrescentando o endereço. A imagem da prova viralizou nas redes sociais. Policiais já haviam ido até a casa da família, e conseguiram convencer a mãe a deixar a residência, na cidade de Vale do Anari, e se abrigar em casa de parentes, após cinco horas de conversa. As crianças – além da menina denunciante, o casal tem outros três filhos, duas meninas de 16 e 14 anos e um menino de oito – foram recebidas pelo Conselho Tutelar. A prisão preventiva do homem foi determinada pela Justiça na sexta, 3 e, neste sábado, 4, policiais civis encontraram o homem e o levaram até a Casa de Detenção de Machadinha D’Oeste, onde fica a delegacia mais próxima.