Menina de cinco anos abusada pelo padrasto é encontrada morta no interior de SP

Maria Clara Calixto, de cinco anos, estava desaparecida desde às 12h de quinta-feira, 17; corpo da criança foi encontrado dentro de uma caixa durante as buscas organizadas pelos amigos e familiares

Neviton Araujo/Google Maps Multidão foi protestar em frente à 1° DP de Hortolândia



Maria Clara Calixto, de cinco anos, foi encontrada morta nesta sexta-feira, 18, na cidade de Hortolândia. Ela estava desaparecida desde às 12h de quinta-feira, 17. O corpo da criança foi encontrado dentro de uma caixa durante as buscas organizadas pelos amigos e familiares. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o padrasto da menina, que estava com ela na ocasião do desaparecimento, foi localizado em Campinas, preso em flagrante pelo assassinato e está à disposição da Justiça. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o delegado João Jorge, responsável pelo 1° DP de Hortolândia, afirmou que o padrasto Cássio Martins Camilo, de 27 anos, confessou ter abusado sexualmente da criança. Depois, ele estrangulou Maria Clara e colocou o corpo na caixa.

Segundo um portal de Hortolândia, Cássio, que era o principal suspeito, foi preso a caminho da rodoviária de Campinas confessando o crime. Durante a coletiva, o delegado informou que o padrasto possui passagem na polícia por estupro na cidade de Monte Mor. Ainda de acordo com informações do Portal Hortolândia, uma multidão foi protestar em frente à delegacia. As pessoas incendiaram pneus e bloquearam a Rua Flamboyant, que dá acesso ao local. A polícia precisou intervir para dispersar os manifestantes. A #justicaporMariaClara entrou nos assuntos mais comentados do Twitter neste sábado, 19.