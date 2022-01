Menina de oito anos é atacada por tubarão em Fernando de Noronha

Acidente aconteceu na Praia do Sueste nesta sexta-feira; local foi fechado temporariamente pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que opera no local

Reprodução/Twitter Pessoas presentes na praia socorreram a garotinha, que foi levada ao Hospital São Lucas



Uma menina de oito anos foi atacada por um tubarão na Praia do Sueste, em Fernando de Noronha, nesta sexta-feira, dia 28. A criança foi socorrida pelas pessoas que estavam presentes no local e encaminhada para o Hospital São Lucas. A Secretaria de Saúde de Pernambuco está cuidando do translado da menina para o Recife, de avião. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), que administra a Praia de Sueste, informou que o local será fechado para apuração do ocorrido e para evitar tumultos. A nota, com poucos detalhes, ainda afirma que houve amputação da criança. No último dia 12 de janeiro, um surfista baiano foi mordido por um tubarão na ilha e precisou levar 15 pontos no braço. A administração do arquipélago divulgou, em 15 de janeiro, que iniciaria ações de prevenção contra os ataques dos animais marinhos ao lado do Corpo de Bombeiros, como a instalação de placas.