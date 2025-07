Menina que morreu após queda em cânion no RS é sepultada em Curitiba

Advogada que representa os pais afirma que família está arrasada e não quer se manifestar no momento; acidente aconteceu no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul

Divulgação/Bombeiros Bombeiros trabalham no resgate de Bianca Bernardon Zanella após queda no Cânion Fortaleza



O corpo de Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos, foi sepultado neste sábado (12) em Curitiba. A menina morreu após cair de uma altura de 70 metros no Cânion Fortaleza, localizado no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul (RS), um dos principais pontos turísticos da região. O velório aconteceu durante o dia na Capela Vaticano, no bairro Bom Retiro, e o sepultamento foi realizado à tarde no Cemitério Paroquial Colônia Orleans. O corpo chegou à capital paranaense na manhã de sábado em uma aeronave cedida pelo Governo do Paraná, que também providenciou o transporte da família na noite anterior.

Segundo a advogada Carolina do Rocio dos Santos, que representa os pais de Bianca, a família decidiu não se manifestar publicamente neste momento. Em entrevista à RPC, ela afirmou que os pais estão “completamente arrasados” e pediu solidariedade da sociedade. A menina era autista, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 a 3, e morava com os pais e dois irmãos mais novos em Curitiba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, o acidente ocorreu quando a família se preparava para descer do mirante até a base do cânion, onde há uma lanchonete. A mãe havia seguido na frente com os dois filhos mais novos, enquanto o pai acompanhava Bianca. Segundo a polícia, a menina correu em direção à borda e o pai tentou alcançá-la, sem sucesso. No ponto da queda não há cercas de proteção.

O resgate durou cerca de dez horas e envolveu o uso de drones e técnicas de rapel. O corpo foi encontrado a aproximadamente 70 metros do local da queda e removido durante a noite. O laudo de necropsia apontou que a causa da morte foi politraumatismo. A perícia foi realizada no Posto Médico Legal de Taquara, e o inquérito da Polícia Civil do Rio Grande do Sul deve apurar as circunstâncias do acidente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Cânion Fortaleza é o maior do Brasil, com até 900 metros de profundidade e 7,5 km de extensão. Fica a 23 km do centro de Cambará do Sul, em uma área de altitude que chega a 1.240 metros acima do nível do mar. O parque nacional onde está localizado oferece trilhas leves e moderadas, com vistas panorâmicas, mas há pontos sem barreiras de segurança. Após o acidente, o parque ficou fechado na sexta-feira (11). A administração informou que está colaborando com as investigações.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA