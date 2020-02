Menino de 6 anos é atingido por bala perdida em São Gonçalo, no RJ

Reprodução TV Globo No ano passado, segundo a Plataforma Fogo Cruzado, 24 crianças foram baleadas no Rio -- das quais 7 morreram



Um menino de apenas 6 anos foi vítima de uma bala perdida na tarde deste sábado (15) em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A bala ficou alojada na costela do menino, que foi levado para o Pronto-Socorro Central do município.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, ele vai passar por uma cirurgia para a retirada do projétil. Seu estado de saúde é estável.

A Plataforma Fogo Cruzado informou que, desde o início deste ano, sete crianças com idade inferior a 12 anos foram baleadas no Rio; uma delas morreu.

Somente na semana passada, duas crianças foram baleadas.

Na noite da última quinta-feira (13), um menino de um 1 e 4 meses foi atingido por estilhaços de bala quando estava dentro de casa, no colo da mãe, em Cordovil, na zona norte. Ele foi atendido no Hospital Getúlio Vargas e teve alta na sexta-feira (14).

Na noite anterior, na última quarta-feira (12), um menino de três anos de idade foi atingido por estilhaços na cabeça, quando passava pela Linha Amarela no carro de sua família. Ele foi atendido no Hospital de Bonsucesso e liberado.

No ano passado, segundo a Plataforma Fogo Cruzado, 24 crianças foram baleadas no Rio — das quais 7 morreram.

*Com informações do Estadão Conteúdo