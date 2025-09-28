Menino de 9 anos mata a mãe a facadas em São Paulo, diz polícia

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu; criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar, conforme prevê o ECA

Gilberto Marques/Governo do Estado de SP Policiais militares atenderam a ocorrência e registraram o caso como homicídio no 101º Distrito Policial



Uma mulher de 36 anos morreu após ser esfaqueada na noite de quinta-feira (25) em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o autor do crime seria o filho da vítima, um menino de 9 anos. A mulher chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares atenderam a ocorrência e registraram o caso como homicídio no 101º Distrito Policial, no Jardim dos Imbuias. Exames periciais foram solicitados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar, conforme prevê o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Pela legislação, menores de 12 anos não podem ser detidos nem submetidos a medidas socioeducativas.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA