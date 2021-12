Menino some em excursão escolar e é encontrado morto em cachoeira em MT

Escola percebeu ausência do estudante após fazer uma contagem; Polícia Civil apura o caso

Divulgaç]ao/ICMBio Parque Nacional da Chapada dos Guimarães fica em Cuiabá, no Mato Grosso



Um menino de 14 anos sumiu durante uma excursão escolar no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e foi encontrado morto em uma cachoeira nesta segunda-feira, 6. Segundo a Polícia Civil, os alunos do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Welson Mesquita de Oliveira participavam de uma aula de campo e pararam em um local conhecido como prainha. Ao sair, fizeram a contagem dos estudantes e perceberam a ausência de Daniel Hiarlly Rodrigues de Arruda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o corpo do adolescente já sem vida em uma cachoeira do Complexo Véu de Noiva. A polícia desconfia que o jovem tenha se afogado e apura o caso.

Em nota, a Secretaria de Educação do Mato Grosso lamentou o ocorrido e afirmou que as aulas de campo são realizadas de acordo com protocolos específicos, que foram seguidos pelos profissionais da escola e com autorização dos pais e responsáveis pelos alunos. “Além disso, a instituição informa que está prestando todo apoio e suporte à família, escola e comunidade escolar”, disse a pasta. Em respeito à memória de Daniel, as atividades escolares foram suspensas e serão retomadas na quinta-feira, 9.