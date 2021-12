Após 42 anos, hotel Maksoud Plaza encerras as atividades em São Paulo

Segundo estabelecimento, últimos clientes deixaram as instalações na segunda e aqueles que possuem reservas futuras serão reembolsados pelo hotel

Reprodução/Instagram @maksoudplaza Hotel está localizado na Bela Vista, no Centro de São Paulo



O hotel Maksoud Plaza, um dos mais icônicos do Centro da cidade de São Paulo, encerrou as atividades nesta terça-feira, 7, depois de 42 anos de funcionamento. A informação foi anunciada pelo estabelecimento através de uma publicação feita nas redes sociais. De acordo com a HM Hotéis, administradora do Maksoud, e a Hidroservice Engenharia, controladora do local, os últimos hóspedes deixaram o estabelecimento na segunda-feira, 6. Os clientes que possuem reservas futuras serão reembolsados pelo hotel. Ao longo da pandemia de Covid-19, o hotel ficou seis meses sem funcionar e vinha operando com 20% de sua capacidade total, o que fez com que o hotel não resistisse. A HM Hotéis afirmou que irá seguir no ramo da hotelaria utilizando a marca Maksoud Plaza. “Em breve, a empresa anunciará novidades sobre esses projetos e espera contar novamente com a sua presença e confiança nestes novos empreendimentos”, diz o comunicado.