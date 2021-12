Homens encontram restos mortais durante caminhada e solucionam desaparecimento de 8 anos

Em três momentos diferentes nos últimos anos, três corredores encontraram ossos no Centennial Park, em Nevada, e encaminharam para as autoridades

Reprodução/ New York Post Christopher Cash desapareceu em 2013 na região de Carson City



Três homens que não se conhecem ajudaram a resolver um caso de desaparecimento nos Estados Unidos que já durava oito anos. O caso aconteceu em Carson City, Nevada, quando deles encontrou um pedaço de osso com uma placa metálica e tirou fotos. “Fiz caminhadas com meus cachorros em 2020 e me deparei com este osso. Achei que fosse o osso de um animal de estimação de alguém que passou por uma cirurgia, mas descobri que é um osso humano de verdade e que ajudou a resolver um caso de desaparecimento”, disse um dos envolvidos num vídeo do TikTok. “O cavalheiro em questão desapareceu em 2013 e eu e dois outros homens encontramos ossos e com a nossa ajuda resolveram o mistério. Agora a família dele teve um pequeno fechamento e estou feliz por ter ajudado”, completou. Os restos mortais são de Christopher Cash, de 55 anos, que foi dado como desaparecido em 1º de agosto de 2013. Ele sofria de esquizofrenia paranoide e estava sem medicação na época.

A polícia o procurou por muito tempo, seguindo diversas dicas, mas não encontrou nada. O primeiro achado foi o crânio, encontrado em 29 de janeiro de 2019 em uma área remota do Centennial Park, próximo à uma montanha. Um ano depois, em 23 de novembro de 2020, o homem do TikTok encontrou o osso com o implante cirúrgico. E em 27 de fevereiro deste ano, outros ossos foram achados na região. As autoridades desconfiam que animais espalharam os restos mortais de Cash por uma ampla área. Os restos mortais foram encaminhados para um laboratório de DNA na Virgínia, que comparou o código genético com o irmão de Cash.