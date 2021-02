Meninos de 11 anos morrem afogados em lago na zona leste de São Paulo

Corpo de bombeiros foi acionado na noite desta segunda-feira, 15, para ocorrência em Cidade Tiradentes mas encontrou as duas crianças mortas

Google Street View/Reprodução/15.02.2021 Afogamento foi registrado em lago na Rua Inácio Monteiro



Dois meninos de 11 anos morreram afogados em um lago no bairro de Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 15. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os meninos se afogaram no corpo d’água localizado nas imediações do número 6300 da Rua Inácio Monteiro. As equipes foram chamadas ao local por volta das 20h50 e três viaturas foram enviadas para socorrer as vítimas, que já foram encontradas sem vida. Uma das crianças foi retirada da água por moradores antes da chegada das viaturas e a outra teve o corpo resgatado pelos militares. A identidade das crianças não foi revelada.