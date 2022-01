Queda de meteoro é vista por moradores de Minas Gerais; assista

Fenômeno foi registrado nesta sexta-feira, 14, em diversas cidades do interior do Estado; nas redes sociais, internautas compartilham vídeos do momento que o rastro de luz entra na atmosfera da Terra

Reprodução / Instagram @bramonmeteor Além de Minas Gerais, alguns moradores de cidades de São Paulo também conseguiram ver o rastro de luz



Moradores do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba relatam ter visto um meteoro na noite desta sexta-feira, 14, por volta das 20h50. Nas redes sociais, usuários compartilharam vídeos do momento em que o fenômeno entra na atmosfera da Terra. Segundo os depoimentos, o rastro de luz foi acompanhado de um forte estrondo e tremor de terra. Até o momento, não há relatos de prejuízos. À Jovem Pan, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais afirmou que não foi acionado após o evento. Não há relatos de feridos. A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros compartilhou uma foto da passagem do meteoro vista de Pato de Minas. Outras cidades como Uberlândia, Perdizes, Santa Juliana, Iraí de Minas e Nova Ponte também registraram o fenômeno. De acordo com a entidade, alguns moradores de cidades de São Paulo também conseguiram ver o rastro de luz.

Registro impressionante de uma explosão de Meteoro em Patos de Minas e regiões próximas no estado de Minas Gerais. Reparem o clarão do meteoro visto no Parabrisas do carro. A informação que temos é que não foram reportados danos. Ainda não há maiores informações. Atualizaremos! pic.twitter.com/6UPig0Psj4 — Astronomiaum 🌎 🚀 (@Astronomiaum) January 15, 2022