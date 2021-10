Ministério da Saúde contabiliza 202 novas mortes por Covid-19 no país

Números diários da pandemia seguem em baixo no país; no mesmo período foram 6.918 casos

ALEXANDRE GONÇALVES/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/03/2021 Internações têm caído no Brasil nos últimos dias, assim como mortes e infecções



Nesta segunda-feira, 11, o Ministério da Saúde divulgou um novo balanço da pandemia no país. De acordo com a pasta, cerca de 202 mortes foram contabilizadas no Brasil nas últimas 24 horas, totalizando 601.213 óbitos. No mesmo período, foram 6.918 casos, chegando ao total de 21.582.738. A Covid-19 está com uma taxa de letalidade de 2,8% e mortalidade 286,1. No total, mais de 20 milhões de pessoas já se recuperaram da doença, enquanto outras 286.856 seguem em acompanhamento médico. Lembrando que nas segundas e durante feriados os números costumam ser menores. O Vacinômetro do governo aponta para mais de 245 milhões de doses aplicadas no país, sendo que o Estado de São Paulo está com 99,36% de toda a população adulta vacina com pelo menos uma dose.