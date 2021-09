Ministério da Saúde recebe mais 2,2 milhões de doses da Pfizer

Novos imunizantes chegaram em dois aviões que desembarcaram no Aeroporto de Viracopos neste domingo, 19

EFE/EPA/VICTORIA JONES / POOL - 09/12/20 Novas doses chegaram ao Brasil neste domingo



O Ministério da Saúde informou neste domingo, 19, que recebeu 2,2 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para o Plano Nacional de Imunização. De acordo com a pasta, os imunizantes vieram em dois aviões que desembarcaram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, também neste domingo. Até o momento, 222 milhões de doses foram aplicadas no país, 65,5 milhões delas da farmacêutica norte-americana. Até o momento, segundo o Ministério, o país tem 89,7% da população adulta com pelo menos a primeira dose e mais de 80 milhões de pessoas com esquema vacinal completo.

As doses chegam ao país um dia após o Brasil bater a marca de 590 mil mortos e 21,2 milhões de infectados pela doença e ter um recorde de casos, com 150 mil novos infectados, um reflexo da atualização do sistema do Estado do Rio de Janeiro, que adicionou 100 mil ocorrências represadas dos anos de 2020 e 2021 em dois dias para se adequar a dados da pasta federal. Com vacinação avançando, o país tem diminuição nos números epidemiológicos e começa a reabrir de forma gradual e alternada entre os Estados alguns serviços fechados desde o início da pandemia.