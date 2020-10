Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello é internado em Brasília após realizar exames da Covid-19

Ministro apresentou quadro de desidratação e ficará em acompanhamento médico no Hospital DF Star

Carolina Antunes/PR Eduardo Pazuello foi diagnosticado com Covid-19 em 21 de outubro



O Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi internado na noite desta sexta-feira, 30, no Hospital DF Star de Brasília após realizar exames de acompanhamento da Covid-19. O ministro, de 57 anos, foi diagnosticado no dia 21 de outubro e se tratava em casa. Segundo a assessoria do Ministério, o procedimento faz parte da conduta indicada pela equipe médica do ministro. Ele permanecerá internado para hidratação e acompanhamento médico e deve ser liberado em breve.

Um dia depois de anunciar que tinha contraído a doença, Pazuello apareceu ao lado do presidente Jair Bolsonaro na tradicional live presidencial transmitida nas redes sociais. Na ocasião ele afirmou que estava sendo medicado com hidroxicloroquina, nitazoxanida e azitromicina.