Mochileiro que fazia viagem por todos os Estados do Brasil morre após acidente em última parada

Thiago Escarcell Boher, de 31 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu

Reprodução/Facebook 'Canal do Mochileiro' Casal havia concluído viagem pelo Brasil



O mochileiro Tiago Escarcell Boher, de 31 anos, morreu nesta sexta-feira, 19, na Santa Casa de Campo Grande. Ele estava internado desde terça-feira, 16, após sofrer um acidente de moto na BR-060, em Paraíso das Águas. O jovem e a namorada, Jennifer Santos, de 19 anos, encerrariam a viagem no Mato Grosso do Sul depois de oito meses e 13 dias de estrada. A intenção era percorrer todos os Estados do Brasil. O veículo que levava o casal colidiu com uma outra moto que tentava ultrapassar um caminhão. Segundo o hospital, o jovem teve a perna esquerda amputada e estava em estado gravíssimo. Thiago também estava sendo acompanhado pelas equipes da nefrologia devido a uma disfunção renal. Nesta manhã, ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A Santa Casa informou que Jéssica sofre fratura de pelve, de tornozelo e pé esquerdo. Ela segue internada, consciente e estável.