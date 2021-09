Modelo paulista morre após acidente automobilístico em rodovia de Goiás

Segundo a polícia, mulher estava no banco traseiro e não usava cinto de segurança; motorista perdeu o controle do carro após passar por um espelho d’água e capotou

Reprodução/Instagram/@ amandapedrassa Amanda Pedrassa trabalhava como modelo em Presidente Prudente



A modelo Amanda Pedrassa, 35 anos, morreu em um acidente automobilístico na BR-153, em Anápolis (GO). Natural de Guarulhos (Grande São Paulo) e moradora de Presidente Prudente, no interior paulista, Amanda visitava parentes em Goiás. O carro em que ela estava capotou quando o motorista perdeu o controle após passar por um espelho d’água. A modelo ocupava o banco traseiro e, segundo a polícia, não usava cinto de segurança. Os outros dois ocupantes do veículo, um tio e uma tia de Amanda, sofreram ferimentos leves. A guarulhense foi socorrida com vida e levada a um hospital, mas não resistiu. Nas redes sociais, amigos e parentes se despediram da modelo. “Alguém me belisca e diz que é mentira, por favor! Meu Deus do céu”, lamentou uma amiga. “Eu não estou acreditando. Descanse em paz, minha linda. Que Deus conforte o coração de todos nós”, escreveu outra.