Morador de rua morre em centro da prefeitura em noite mais fria do ano

Caso aconteceu por volta das 7h em local administrado pela gestão municipal; vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no local

Reprodução/Google Street View Caso aconteceu em Núcleo de Convivência localizado no Belém, na Zona Leste



Um morador de rua morreu na madrugada desta quarta-feira, 18, em meio à onda de frio que atingiu a cidade de São Paulo. A morte de Isaías de Faria, 66, foi confirmada à Jovem Pan pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento (SMADS). Segundo o órgão, a morte aconteceu por volta das 7 da manhã logo após o morador entrar no Núcleo de Convivência São Martinho, localizado no Belém, na Zona Leste da capital. A SMADS não informou se o frio foi responsável pela morte de Isaías. No local, era servido o café da manhã para moradores em situação de rua. A gerência do local acionou o SAMU e o Consultório na Rua, mas os profissionais não conseguiram reanimar Isaías após ele passar mal. Segundo a SMADS, essa foi a segunda vez que Isaías esteve no local e não existem registros de passagem pela rede de acolhimento socioassistencial. Um boletim de ocorrência foi registrado pela OSC Bom Parto, responsável por administrar o Núcleo, no 8º DP (Brás) para que sejam investigadas as circunstâncias da morte de Isaías.