Morador sai para ver e-mail, volta e vê casa explodir em São Paulo: ‘Foi coisa de segundos’

Luciano Cardoso de Melo contou à Jovem Pan que quase foi atingido por um pedaço de gesso; explosão aconteceu nesta segunda-feira (11) na Zona Oeste da capital paulista

Luciano Cardoso de Melo detalha explosão no Jaguaré



Luciano Cardoso de Melo, morador do Jaguré, em São Paulo, que teve a casa atingida pela explosão nesta segunda-feira (11), detalhou à Jovem Pan o ocorrido. Segundo ele, foi “coisa de segundo”. “Estava em casa trabalhando e estava no sofá. Saí para ver um e-mail e, quando sentei na cadeira, a porta foi explodindo para dentro, foi tudo para dentro de casa”, disse Cardoso.

Segundo ele, quando saiu, quase foi atingido por um gesso. “Quando fui para o quintal, vi tudo destruído”. O homem também comentou sobre uma das vítimas que foi lançada ao ar pela explosão. “O rapaz estava deitado e, na hora da explosão, foi arremessado para fora de casa. Ele caiu em cima do colchão e agora ele está no hospital”, contou.

Segundo informações, há ao menos quatro vítimas, sendo um morto:

1ª vítima, do sexo masculino, socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Regional de Osasco;

2ª vítima, do sexo feminino, foi socorrida pelo SAMU;

3ª vítima, também do sexo masculino, funcionário da SABESP, socorrido por populares à UBS Lapa antes da chegada do Corpo de Bombeiros;

4ª vítima, um homem que morreu no local.

Explosão no Jaguaré

Uma explosão atingiu nesta segunda-feira (11) diversas casas e um prédio residencial no bairro Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo.

Em entrevista a jornalistas, a capitã do Corpo de Bombeiros, Karoline Burunsizian, disse que foram socorridos dois homens e uma mulher. As vítimas estão estáveis. A estimativa é de que, ao menos, 10 imóveis tenham sido atingidos pela explosão. O Governo de São Paulo, por meio de nota, informou que a explosão atingiu, ao menos, 35 imóveis.

O Corpo de Bombeiros também comunicou que, possivelmente, o incidente foi causado por uma explosão de gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha. Segundo relato de moradores, equipe da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fazia obras na região.

Em nota, o governo de São Paulo informou que mobilizou, imediatamente, 15 viaturas com equipes do Corpo de Bombeiros, seis da Defesa Civil e diversas equipes da Polícia Militar para atuar nas ações de resgate e salvamento às vítimas da explosão. A energia na área foi desligada como procedimento de segurança, e as equipes estão fazendo buscas sob os escombros, com auxílio de cães, e os trabalhos seguirão até o encontro ou a confirmação do paradeiro de todos os moradores das casas atingidas.

No começo da noite, por volta das 19h, as famílias do condomínio de prédios atingidos pelo estrondo da explosão estão autorizadas a retornarem para seus imóveis.