Moradores fazem ‘panelaço’ para comemorar volta da energia após 53 horas de apagão na zona sul de SP

JULIO ZERBATTO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cidade de São Paulo sofreu apagão em diversas regiões após chuva torrencial na tarde da última sexta-feira, 3



Moradores da zona sul da cidade de São Paulo comemoraram, neste domingo, 5, o retorno da energia elétrica com gritos, buzinas e um “panelaço”. A festa ocorreu após mais de 53 horas no escuro devido ao temporal que atingiu São Paulo na tarde da última sexta-feira, 3. “Gente… a luz voltou para você, mas ainda não voltou para muita gente”, denunciou a internauta Amanda Madô ao compartilhar um vídeo da comemoração em seu perfil no X (antigo Twitter). Outros bairros da capital paulista chegaram a notificar mais de 55 horas sem energia elétrica após a tempestade. Segundo a Enel Distribuição São Paulo, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, as regiões mais afetadas pelo apagão foram as zonas sul e oeste, e o serviço será totalmente restabelecido apenas nesta terça-feira, 7. “Foi um evento extraordinário, mas estamos aqui trabalhando muito para restabelecer o quanto antes”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) após os temporais.

Gente… a luz voltou pra vc, mas ainda não voltou pra muita gente. Compartilhe por favor. JD UMARIZAL PEDE SOCORRO 54horas sem luz e 30 horas sem água @EnelBrasil @EnelClientesBR #enel pic.twitter.com/96ZD0ih2gg — Amanda Madô (@amandamadoenho) November 6, 2023

O emedebista também disse que mais de 1.400 pessoas trabalham no podamento de árvores e outros 1.900 atuam no serviço de limpeza. “A chuva que caiu na Capital, na Região Metropolitana e Baixada Santista hoje foi excepcional. A capital paulista ficou em estado de atenção por quase 2 horas. Tivemos rajadas de ventos, em alguns locais, como na região de Congonhas que chegou a 104 km/h. Estou acompanhando às equipes, constitui um grupo de trabalho e estaremos todos empenhados para que a Cidade retome a sua normalidade o quanto antes”, escreveu o prefeito em sua rede social. No total, mais de 2 milhões de clientes foram afetados com a queda de energia desde a última sexta. Além disso, a Sabesp, companhia responsável pelo saneamento no Estado, também notificou a paralisação do abastecimento em algumas regiões por causa da falta de luz.

53 horas sem luz, é assim que a Enel trata seus clientes pic.twitter.com/O1lCGprOrC — Bruno Ferreira (@brunoferreiraeu) November 6, 2023