Moradores registram acidente de ônibus com 14 vítimas em Campinas; veja imagens

Motorista do veículo ficou preso em ferragens e está em estado grave; outras 13 vítimas permanecem estáveis

Imagem: Reprodução/Redes sociais Causa do acidente permanece em aberto, mas perícia segue investigação



Um acidente envolvendo um ônibus deixou 14 vítimas na Avenida Lix da Cunha, em Campinas, município de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi notificado sobre a ocorrência no início da tarde desta quarta-feira, 13, por volta das 13h20, quando um ônibus do transporte metropolitano se chocou com a Estação de Transferência do Tavares.

Após ficar preso nas ferragens, o motorista do veículo necessitou ser transportado às pressas para o hospital por meio do Helicóptero Águia da Polícia Militar. Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do ônibus é o único envolvido em estado grave. As demais vítimas, sendo todas passageiros, receberam atendimento médico no local e foram transferidas em ambulâncias para hospitais da região, apresentando quadros médicos estáveis. Até o momento não se sabe a causa do acidente, mas a perícia segue com as investigações.

Veja imagens do acidente registradas por moradores de Campinas: