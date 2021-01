Equipe resgata caixa-preta de avião que caiu na Indonésia minutos após decolagem

O objeto é de grande importância para entender os motivos que levaram à queda da aeronave com 62 indonésios a bordo, incluindo três bebês e sete crianças

EFE/EPA/STR Equipe da marinha da Indonésia carrega recipiente que guarda caixa-preta do avião Sriwijaya



As equipes de resgate da Indonésia encontraram nesta terça-feira, 12, uma das caixas-pretas do avião Sriwijaya. A aeronave caiu no Mar de Java no último sábado, 9, poucos minutos após a sua decolagem na capital Jacarta. A bordo haviam 12 tripulantes e 50 passageiros, incluindo três bebês e sete crianças – todos de nacionalidade indonésia. A recuperação da caixa-preta, confirmada pelas Forças Armadas do país em entrevista coletiva, é essencial para entender as causas da queda do avião, um Boeing 737-524. A equipe composta por 160 mergulhadores continuam na busca pelo gravador de cockpit, que também será importante para a investigação. Enquanto isso, o Ministério dos Transportes já afirmou que a aeronave foi registrada em 1994 e submetida a uma revisão de rotina em novembro de 2020.

As autoridades afirmaram que o contato com a aeronave foi perdido às 14h40 do horário local, cerca de 13 minutos após a decolagem e sem que o transmissor localizador de emergência tenha emitido qualquer aviso. A tarefa de recuperação dos corpos das vítimas também continua. Até agora, 60 sacos com restos mortais foram retirados do local do acidente e transportados para um hospital da polícia em Jacarta. Amostras de DNA de parentes das vítimas estão sendo recolhidos para serem comparados com os restos mortais encontrados. Por enquanto, uma única pessoa foi identificada: a tripulante Okky Bisma, de 29 anos.

*Com informações da EFE