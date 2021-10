Moradores relatam filas e desabastecimento em postos de gasolina em Belo Horizonte

Alta procura por gasolina e álcool é consequência da greve dos tanqueiros, iniciada na noite de quinta-feira, 21; preço do litro da gasolina está perto dos R$ 7 em alguns locais da capital mineira

Caminhoneiros responsáveis pelo transporte de combustíveis, os tanqueiros, iniciaram uma paralisação na noite desta quinta-feira, 21, em Minas Gerais. O medo do desabastecimento levou os moradores de Belo Horizonte a correrem para os postos de gasolina. A alta procura por gasolina e álcool levaram os motoristas a enfrentar filas de quarteirões e alta nos preços. Segundo relatos nas redes sociais, o preço do litro da gasolina está perto dos R$ 7 em alguns locais. Em nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) afirma que todas as regiões do Estado estão sendo prejudicadas, tendo em vista que a base de Betim é estratégica para a distribuição de combustíveis estadual.

A categoria reclama da alta dos custos dos combustíveis da Petrobras e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tarifa cobrada pelos Estados. O sindicato informa que entrou em contato formalmente com o governo de Minas e solicitou que a pauta dos caminhoneiros fosse atendida. Uma das soluções apontadas pelo Sindicato é o congelamento do PMPF, base de cálculo para a incidência do ICMS. “O congelamento do preço de pauta conteria momentaneamente a escalada dos preços na bomba”, diz a Minaspetro, que pede para que a população não faça uma corrida aos postos, já que a essa ação pode causar e agravar o desabastecimento.

O sindicato ainda acrescentou que, apesar de ser solidário ao pleito dos caminhoneiros, acredita que a greve não é a melhor solução para o problema. Em suas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), assegurou que o abastamento vai prosseguir. “Desde ontem a Polícia Militar está escoltando caminhões tanque em direção aos postos de combustíveis do Estado. Outras soluções também estão sendo viabilizadas para que não haja desabastecimento e que as pessoas possam trabalhar. No que depender do Governo de Minas, o abastecimento vai prosseguir”, escreveu.

