Moraes autoriza hacker Walter Delgatti Neto a ir para regime aberto

Ele foi condenado junto a Carla Zambelli por invasão aos sistemas do CNJ

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Walter Delgatti Neto foi sentenciado a oito anos e três meses de prisão



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (7) o hacker Walter Delgatti Neto a progredir do regime semiaberto para o aberto. Ele foi condenado, em maio de 2025, a oito anos e três meses de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no mesmo processo que sentenciou a ex-deputada federal Carla Zambelli a 10 anos de detenção.

Delgatti está preso desde agosto de 2023. Moraes entendeu que ele cumpriu 20% da pena e poderia progredir de regime.

O ministro exigiu que Delgatti comprove trabalho lícito. Moraes ainda determinou o uso de tornozeleira eletrônica, proibiu o uso de redes sociais e de deixar sua casa no período noturno (das 19h às 6h), nos fins de semana e nos feriados. O magistrado também manteve o cancelamento do passaporte. Ele está impedido de sair de seu município de residência sem autorização judicial e deve comparecer semanalmente ao Juízo da Execução para informar e justificar suas atividades.

Em 31 de março, Moraes já havia homologado a redução da pena de Delgatti em 100 dias em razão do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem-PPL). Dessa forma, a punição do hacker passou para sete anos, 11 meses e 19 dias.

Em 7 de janeiro, Delgatti foi transferido da Penitenciária II Dr. José Augusto Salgado de Tremembé para Potim, no interior de São Paulo. À época, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo informou que todos os presos em regime fechado deixaram o presídio.

Dois dias depois, em 9 de janeiro, Moraes autorizou a progressão de Delgatti para o regime semiaberto.

Em 2023, Delgatti foi condenado a 20 anos e um mês de prisão por invadir celulares de autoridades, empresários, artistas e jornalistas. O caso ficou conhecido como “Vaza Jato” após a divulgação de conversas do senador Sergio Moro (PL-PR) e do ex-deputado federal Deltan Dallagnol.