Moraes retrocede e nega que Bolsonaro receba assessor de Trump na prisão

O ministro voltou atrás na decisão depois de o Itamaraty informar ao STF que a visita configura ‘indevida ingerência nos assuntos internos’ do Brasil

Victor Piemonte/STF Ministro Alexandre de Moraes durante Sessão plenária do STF.



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quinta-feira (12) que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba o enviado especial dos Estados Unidos Darren Beattie no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), conhecido como “Papudinha”. Em decisão anterior, o magistrado havia permitido a visita do assessor do presidente norte-americano, Donald Trump.

A reavaliação do pedido feito pela defesa de Bolsonaro se deu depois de o Itamaraty enviar ofício ao STF sobre a finalidade da viagem de Beattie. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Departamento de Estado dos Estados Unidos comunicou, em 6 de março, que o enviado especial viajaria ao Brasil para participar de uma conferência sobre minerais críticos, em São Paulo, e para reuniões com representantes oficiais do governo brasileiro.

Em decisão, Moraes destacou que a visita de Beattie a Bolsonaro “não está inserida no contexto que autorizou a concessão de visto”. O ministro também informou que as autoridades diplomáticas não foram “comunicadas previamente” sobre a ida do assessor até a “Papudinha” para se encontrar com o ex-presidente.

Algo que, segundo o magistrado, “poderia ensejar a reanálise” da permissão para ingresso em território brasileiro em razão do argumento apresentado pelo Itamaraty ao STF. Para o Ministério das Relações Exteriores, por ser um ano eleitoral no Brasil, a reunião entre Bolsonaro e Beattie “pode configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro”.

*Em atualização