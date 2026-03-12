Assessor de Trump pede reunião com o Itamaraty após cobrança do STF

O encontro, solicitado por meio da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, ainda não foi confirmado pelo órgão

Department of State Darren Beattie, assessor de Donald Trump, visita Brasil na próxima semana



O enviado especial dos Estados Unidos, Darren Beattie, solicitou uma reunião de última hora com o Itamaraty durante sua viagem ao Brasil, prevista para acontecer na próxima semana.

O encontro, solicitado por meio da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, ainda não foi confirmado pelo órgão. A informação foi obtida após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pedir por explicações detalhadas sobre a agenda do enviado especial.

O Itamaraty informou que, no dia 11 de março, um dia após solicitação de Darren Beattie para visitar o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, preso na Papudinha, foi solicitado pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília entrevistas do Sr. Beattie junto ao Ministério das Relações Exteriores, “inexistindo, até então, qualquer agendamento diplomático previamente notificado a esta Pasta”.

O documento ainda informa que a solicitação foi realizada por mensagens de e-mail enviadas à Coordenação-Geral de Ilícitos Transnacionais (COCIT), e a data prevista para realização da reunião seria no dia 17/03, às 16h30. Entretanto, o Ministério das Relações Exteriores informa que a reunião “não está confirmada”, assim como o encontro entre Darren Beattie e o senhor Secretário de Europa e América do Norte, solicitada para o mesmo dia.

Moraes cobra Itamaraty

Nesta quarta-feira (11), o ministro Alexandre de Moraes solicitou que o Itamaraty enviasse informações sobre a agenda de Darren Beattie no Brasil. O objetivo era esclarecer se o assessor de Donald Trump possui compromissos no país e se pediu para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, em Brasília.

O Itamaraty, que classificou a possível visita do assessor de Trump a Bolsonaro como uma indevida ingerência, também informou que a viagem de Darren ao Brasil é para ” uma conferência sobre minerais críticos e para reuniões oficiais com representantes do Governo brasileiro”, intitulada “Fórum Brasil-EUA de Minerais Críticos”.

O evento será realizado no dia 18 de março, na sede da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (AMCHAM).

O Ministério de Relações Exteriores ainda reforça que no pedido de visto, não constava qualquer menção a eventual interesse do visitante em realizar encontros ou visitas não relacionadas aos objetivos oficialmente comunicados.

Darren Beattie é autorizado a visitar Bolsonaro

Alexandre de Moraes autorizou na terça-feira (10) que Darren Beattie, assessor de Donald Trump, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. O ministro deixou claro em sua decisão que as visitas só podem acontecer às quartas-feiras e aos sábados.

“As visitas passarão a ocorrer às quartas-feiras e aos sábados, com o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h”, determinou o ministro.

A defesa de Bolsonaro queria que o encontro fosse realizado na segunda-feira (16), no período da manhã, ou na terça-feira (17).