Morre a terceira vítima do acidente com o avião que bateu em prédio em MG

A morte do piloto e o passageiro que estava no assento do copiloto já havia sido confirmada no momento do ocorrido; outros dois seguem internados

GLEDSTON TAVARES / AFP Acidente com avião bimotor que colidiu com prédio em Belo Horizonte



Morreu na noite desta segunda-feira (04) a terceira vítima do acidente com o avião que colidiu com um prédio em Belo Horizonte, Minas Gerais. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) confirmou o óbito.

Segundo a Fhemig, os outros dois pacientes que também deram entrada no Hospital João XXIII permanecem internados e estáveis.

As vítimas do acidente já haviam sido identifiadas. Segundo apurado pela Jovem Pan Poços de Caldas, são elas:

Wellington Oliveira, piloto de 34 anos que morreu na hora;

Fernando Moreira Souto, filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha–MG, de 36 anos. Sentado no assento do copiloto e também morreu no local;

Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos;

Leonardo Berganholi, empresário, de 50 anos;

Arthur Schaper Berganholi, filho de Leonardo, de 25 anos.

Ainda não se sabe quais dos três que não morreram no local e deram entrada no hospital teve o óbito confirmado.

O acidente

Após bater no prédio de apartamentos, o avião caiu em uma área de estacionamento. Pouco antes da colisão, o piloto teria informado à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades no procedimento de decolagem.

Segundo a Agência de Aviação Civil (Anac), o modelo envolvido no acidente seria um EMB-721C, de 1979, um monomotor com capacidade para transportar até seis pessoas. A aeronave está registrada no nome de Flavio Loureiro Salgueiro.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave está regularizada até o dia 1º de abril de 2027, de operação privada.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). Foi acionado o Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), com sede no Rio de Janeiro (RJ).