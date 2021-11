Motociclista morre após bater em carro e cair da ponte Rio-Niterói

Segundo o Hospital Municipal Souza Aguiar, a vítima chegou à unidade já sem vida depois de ter sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro

Um motociclista morreu nesta terça-feira, 23, após bater em um carro e cair da ponte Rio-Niterói, que liga as duas cidades no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 7h e o corpo da vítima foi retirado com um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Pescadores que passavam pelo local ajudaram a localizar o corpo da vítima após a queda. Procurada pela Jovem Pan, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou que a vítima chegou sem vida ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da capital carioca, mas não divulgou o nome do motociclista. Estima-se que o Vão Central da ponte, local onde aconteceu o acidente, tem aproximadamente 70 metros de altura em seu ponto mais alto.