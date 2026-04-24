Motorista de ônibus escolar é preso suspeito de abusar de menina de 10 anos

O homem foi detido em flagrante em Novo São Joaquim, no interior de Mato Grosso

Divulgação/Polícia Civil de Mato Grosso O homem foi autuado por estupro de vulnerável



A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (24), um motorista de ônibus escolar suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 10 anos. O homem de 60 anos teria praticado o crime durante o trajeto da escola até a casa da vítima, na zona rural de Novo São Joaquim.

A mãe da menina denunciou o motorista na noite de quinta-feira (23) depois de a vítima chegar em casa com comportamento alterado. À mulher, a garota relatou que o homem a chamava para sentar ao seu lado sob a justificativa de ajudá-lo na abertura da porta do ônibus ao longo da estrada.

Durante o trajeto, o suspeito teria feito carícias nas pernas e nas partes íntimas da menina, o que resultou em lesões. Os irmãos da vítima, de 8 e 6 anos, também estavam no ônibus, mas sentados na traseira, e não presenciaram os fatos.

O homem foi detido quando fazia transporte de estudantes. A polícia conduziu o suspeito à Delegacia de Novo São Joaquim e o autuou por estupro de vulnerável.

Já a vítima, acompanhada pelo Conselho Tutelar, foi ouvida pela Perícia Oficial e Identificação Técnica e fez corpo de delito. O caso segue sob investigação policial.