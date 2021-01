Motorista morre após carreta cair de ponte que liga São Paulo ao Paraná

Acidente com carreta foi registrado na Ponte Benedito Garcia Ribeiro, que passa sobre a Represa de Chavantes; vítima do acidente não foi identificada até o momento

Reprodução/Jovem Pan Caminhão caiu na represa de Chavantes



Um motorista não identificado morreu nesta quarta-feira, 13, após a carreta que ele dirigia cair da Ponte Benedito Garcia Ribeiro, que passa sobre a represa de Chavantes e liga as cidades de Fartura, em São Paulo, e Carlópolis, no Paraná. O veículo estaria carregado de areia e teria batido em uma das muretas de proteção da ponte, quebrado a barreira e caído de uma altura de mais de 50 metros. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver a marca de pneus no chão da via. O Corpo de Bombeiros da cidade de Piraju, a cerca de 30 quilômetros de Fartura, foi acionado, mas retirou o motorista sem vida de dentro do caminhão. Não há informações sobre se havia algum outro passageiro dentro do veículo.