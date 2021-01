Motoristas enfrentam trânsito intenso na volta do feriado

Neblina fecha a interligação do Sistema Anchieta-Imigrantes e provoca lentidão na Oswaldo Cruz, mas situação já é bem melhor que o período da manhã

Reproduçãp/Twitter/@_dersp Motoristas enfrentam neblina no trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz



Os moradores da região metropolitana de São Paulo que curtiram as festas de final de ano no litoral, no interior paulista ou em outros estados estão enfrentando congestionamento na volta para a casa. Além do enorme volume de veículos nas estradas paulistas, os fatores climáticos prejudicam os motoristas. “O tempo está encoberto em boa partes dos trechos do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) e chuvas em pontos isolados, inclusive com neblina no topo de serra, onde a visibilidade está prejudicada”, informou a Ecovias. A interligação Planalto, que faz a ligação entre as duas rodovias, foi bloqueada nos dois sentidos devido à baixa visibilidade. A situação, no entanto, é melhor do que o período da manhã. Segundo a concessionária, “a maior parte dos automóveis que desceram durante o feriado de Ano-Novo já retornaram”.

Olá, boa tarde. Temos um saldo de 60 mil veículos na Baixada do feriado prolongado de Ano Novo. Agora é uma boa opção para subir para SP. A Operação Subida está em vigor. — Ecovias (@_ecovias) January 3, 2021

Na Tamoios, quem volta de cidades como Ubatuba e Caraguatatuba e do Vale do Paraíba enfrenta lentidão na altura do km 64, onde obras são realizadas. Veículos de carga estão impedidos de trafegar no sentido São José dos Campos até as 23h. No km 893,5 da Fernão Dias, em Cambuí (MG), sentido São Paulo, a queda de uma árvore interditou a faixa direita e o acostamento. Há dois quilômetros de lentidão. No km 813,5, em Careaçu (MG), também sentido São Paulo, um capotamento interditou os mesmos espaços. A estrada é a principal ligação entre Belo Horizonte e o Estado de São Paulo.

No km 81 da rodovia Oswaldo Cruz, no trecho entre Taubaté e Ubatuba, o tráfego ficou congestionado devido ao tempo instável, com formação de neblina no trecho de serra. Na Bandeirantes, o trânsito é intenso sobretudo em Franco da Rocha, na pista expressa sentido capital. Os caminhões estão proibidos de rodar na estrada neste domingo, 3 (devem pegar a Anhanguera). Na Dutra, principal acesso do Rio para São Paulo, há lentidão em Aparecida do Norte, Taubaté, Pindamonhangaba, Arujá e Guarulhos.