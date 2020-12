MP denuncia mulher por atos de racismo e homofobia dentro de padaria em SP

Lidiane Brandão Biezok pode responder por injúria racial, lesão corporal e homofobia

O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta terça-feira, 1º, Lidiane Brandão Biezok, que foi flagrada humilhando funcionários e clientes de uma padaria no bairro da Pompeia, zona oeste de São Paulo, em 20 de novembro. Em um vídeo do ataque, registrado no dia 20, mas divulgado na internet dia 22, é possível ver o momento em que as agressões verbais e físicas são proferidas. A mulher parte para cima da vítima com ofensas homofóbicas, tapas e puxão de cabelo. Ela pode responder por injúria racial, lesão corporal e homofobia.

A denúncia foi apresentada pela promotora Martha Dias à Justiça. Se o Judiciário acatar, Lidiane responderá pelos três crimes. “Segundo o apurado, a indiciada, após adentrar no estabelecimento, mostrando-se alterada, passou a ofender a atendente Luane da Silva Lopes e o balconista Osvaldo da Silva Santana”, informa o MP-SP em nota. Em seguida, Lidiane partiu para cima dos clientes Kelton Campos Fausto e Ricardo Boni Gattai Siffert, que tentaram intervir na discussão. Eles foram vítimas de ofensas de cunho racista e homofóbico, e Siffert foi agredido fisicamente pela indiciada, que arremessou um porta-guardanapos de acrílico na cabeça da vítima.

