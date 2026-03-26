MP-SP faz operação contra corrupção e mira servidores da Secretária Estadual da Fazenda  

Investigações apuram esquema estruturado de corrupção em ressarcimento de ICMS-ST; mandados são cumpridos em quatro cidades

Reprodução Mandados estão sendo cumpridos em quatro cidades.



O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), por meio do Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos (GEDEC), realiza na manhã desta quinta-feira (27) a Operação Fisco Paralelo, contra um esquema de corrupção e fraudes tributárias ligadas à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz).

A ação, que teve apoio da Polícia Militar, cumpre 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas, Vinhedo e São José dos Campos. A investigação apura esquema estruturado de corrupção destinado à manipulação indevida de créditos acumulados de ICMS-ST, com possível pagamento de vantagens ilícitas e crime de lavagem de dinheiro por parte de funcionários do governo de São Paulo.

A ação é realizada em endereços vinculados a servidores lotados em diferentes órgãos da Secretaria da Fazenda de SP, incluindo a Delegacia Regional Tributária da Capital II (Lapa), a Delegacia Regional Tributária da Capital III (Butantã), a Delegacia Regional Tributária 12 (DRT-12 – ABCD), a Delegacia Regional Tributária 14 (DRT-14 – Osasco) e a Diretoria de Fiscalização (DIFIS).

A operação conta com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do CyberGaeco, do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) e da Polícia Militar. O objetivo é reunir provas e desarticular a organização criminosa investigada.

A reportagem da Jovem Pan entrou contato com a Sefaz-SP para obter posicionamento sobre a operação. O espaço está aberto para manifestação.